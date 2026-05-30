Królewna, krasnale i zła królowa... Dzień Dziecka w Pleciudze [ZDJĘCIA]

Teatr Lalek Pleciuga - jak zwykle w okolicach Dnia Dziecka - zaprasza na premierę. Tym razem będzie to opowieść o królewnie o cerze białej jak śnieg, tajemniczym lustrze, siedmiu krasnoludkach oraz złośliwej i zazdrosnej matce, czyli znana niemal wszystkim "Śnieżka".

Będzie jednak trochę inaczej niż w klasycznej bajce - mówi adaptatorka tekstu i reżyserka Dorota Abbe: - Myślę, że widzowie rozpoznają na scenie tropy z klasycznej "Śnieżki". Mamy Śnieżkę, mamy całą jej rodzinę, pałac, las i oczywiście krasnoludków. Natomiast podchodzimy do historii troszkę bardziej współcześnie, z punktu widzenia dzisiejszego widza.



- Dla mnie to nie tylko opowieść o zazdrosnej matce-królowej - mówi dalej reżyserka: - Myślę, że po pierwsze o tęsknocie za miłością, o potrzebie przytulenia, ale też o oswajaniu swoich wewnętrznych lęków...



Premiera w sobotę o godz. 17. Kolejne pokazy będzie można oglądać przez cały tydzień.



