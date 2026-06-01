Chlup, chlup, plusk, plusk... Inauguracja Arkonki

Baseny wyczyszczone, woda przebadana, wszystkie sprzęty sprawdzone i gotowe do użytku - w Dzień Dziecka startuje szczecińska Arkonka. Sezon kąpielowy potrwa do 31 sierpnia.
Odwiedzającym udostępnione zostaną wszystkie baseny, a nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy. Oprócz basenów będzie można skorzystać także z innych atrakcji.
Są korty do tenisa i badmintona, miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką, leżaki, hamaki, sztuczna plaża, boiska do plażowej piłki siatkowej oraz skatepark.
Będą też cztery punkty gastronomiczne. W pobliżu Arkonki dostępne są dwa parkingi.
Jeden płatny - dwa złote za godzinę.
Od 27 czerwca kasa biletowa od strony parkingu będzie czynna codziennie od 10 do 16.
Bilety na Arkonkę można kupić również przy pomocy aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin.
Od tego roku podwyższony został wiek dzieci, które na Arkonkę mogą wejść za darmo!
Bezpłatnie ze wszystkich atrakcji korzystać mogą maluchy do lat 7 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem.
Całodniowy bilet ulgowy kosztuje 14 zł, a bilet normalny – 28 zł.
Arkonka będzie czynna od poniedziałku do czwartku od 10 do 19, a w piątki, soboty i niedziele do godziny 20.
W sierpniu mała zmiana – we wszystkie dni tygodnia godziny otwarcia to 10 - 19.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
