Brzdąc 2026: dzieci przejmują Jasne Błonia

Dzieci zawładną w poniedziałek Jasnymi Błoniami w Szczecinie - po południu odbędzie się największa plenerowa impreza w regionie z okazji Dnia Dziecka czyli BRZDĄC 2026.
- Będzie aż 14 dmuchańców, ale oprócz tego będą lody, wata cukrowa, popcorn, strefy animacji, strefy edukacyjne... Na scenie bardzo bogaty program koncertów, występów dziecięcych. Będziemy tańczyć wspólnie belgijkę i próbować pobić rekord osób tańczących
- zapowiada rzeczniczka prasowa Towarzystwa Angelika Muchowska.
Nie zabraknie również wręczenia statuetki Brzdąca osobie, która w ostatnim roku szczególnie przysłużyła się sprawie dzieci.
Impreza, w sąsiedztwie fontanny "Bartłomiejki", potrwa w godz. 15-19.
