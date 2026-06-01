Brzdąc 2026: dzieci przejmują Jasne Błonia

Dzieci zawładną w poniedziałek Jasnymi Błoniami w Szczecinie - po południu odbędzie się największa plenerowa impreza w regionie z okazji Dnia Dziecka czyli BRZDĄC 2026.

- Będzie aż 14 dmuchańców, ale oprócz tego będą lody, wata cukrowa, popcorn, strefy animacji, strefy edukacyjne... Na scenie bardzo bogaty program koncertów, występów dziecięcych. Będziemy tańczyć wspólnie belgijkę i próbować pobić rekord osób tańczących

- zapowiada rzeczniczka prasowa Towarzystwa Angelika Muchowska.

Organizuje ją Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Z tej okazji najmłodsi będą mogli za darmo skorzystać ze wszystkich atrakcji.Nie zabraknie również wręczenia statuetki Brzdąca osobie, która w ostatnim roku szczególnie przysłużyła się sprawie dzieci.Impreza, w sąsiedztwie fontanny "Bartłomiejki", potrwa w godz. 15-19.