Dziś Dzień Dziecka, święto dobrej zabawy dla najmłodszych

Reporterka Polskiego Radia pytała w jednym ze szczecińskich przedszkoli czego dorośli mogą zazdrościć dzieciom.- Mamy fajniejszy dzień. - Nie chodzimy do pracy. - Do przedszkola chodzi dziecko, do szkoły, do żłobka, a dorośli do pracy. - Fajniejsze jest przedszkole, bo można się bawić, a w pracy nie - mówią dzieci.Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby promować ideały i wartości dotyczące praw dziecka, zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Władze PRL ustaliły, że Dzień Dziecka będzie obchodzony 1 czerwca.Tradycja tego dnia w naszym kraju sięga okresu międzywojennego. W II Rzeczpospolitej obchodzono Święto Dziecka 22 września. Tego dnia, po mszy dzieci brały udział w wycieczkach i zabawach. Istniał zwyczaj, że najmłodszym rozdawano słodycze kupione za pieniądze ze zbiórek. Po wojnie nieoficjalnie święto nadal obchodzono do lat pięćdziesiątych.