Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Dziś Dzień Dziecka, święto dobrej zabawy dla najmłodszych

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Międzynarodowy Dzień Dziecka jest obchodzony 1 czerwca w Polsce i wielu innych krajach.
Brzdąc 2026: dzieci przejmują Jasne Błonia

Brzdąc 2026: dzieci przejmują Jasne Błonia

Reporterka Polskiego Radia pytała w jednym ze szczecińskich przedszkoli czego dorośli mogą zazdrościć dzieciom.

- Mamy fajniejszy dzień. - Nie chodzimy do pracy. - Do przedszkola chodzi dziecko, do szkoły, do żłobka, a dorośli do pracy. - Fajniejsze jest przedszkole, bo można się bawić, a w pracy nie - mówią dzieci.

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby promować ideały i wartości dotyczące praw dziecka, zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Władze PRL ustaliły, że Dzień Dziecka będzie obchodzony 1 czerwca.

Tradycja tego dnia w naszym kraju sięga okresu międzywojennego. W II Rzeczpospolitej obchodzono Święto Dziecka 22 września. Tego dnia, po mszy dzieci brały udział w wycieczkach i zabawach. Istniał zwyczaj, że najmłodszym rozdawano słodycze kupione za pieniądze ze zbiórek. Po wojnie nieoficjalnie święto nadal obchodzono do lat pięćdziesiątych.

Edycja tekstu: Michał Król
Reporterka Polskiego Radia pytała w jednym ze szczecińskich przedszkoli czego dorośli mogą zazdrościć dzieciom.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od wczoraj oglądane 4105 razy)
  2. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od 29 maja oglądane 3194 razy)
  3. Nocny pożar w Przecławiu
    (od 26 maja oglądane 3074 razy)
  4. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od 27 maja oglądane 2828 razy)
  5. Wirtualna Polska: Autor fałszywych alarmów ma pochodzić ze Szczecina
    (od 28 maja oglądane 1683 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Festyn dla 12-letniego Kuby, który zmaga się z ciężką chorobą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Hanna Wróblewska i Bogna Świątkowska
Wielki Piknik Pasji na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzień Dziecka i urodziny MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wirtualna rzeczywistość, nauka i zabawa. Cyfrowy Dzień Dziecka w Technoparku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lodowe balie, pokaz morsowania i rajd. Jezioro Głębokie na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty