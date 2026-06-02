Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach

Region Weronika Łyczywek

Fot. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
W jednej z sal na oddziale Kliniki Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (budynek K) pacjent wzniecił ogień.
Personelowi udało się ugasić pożar zanim przyjechała straż pożarna.

- Na miejsce udały się dwa zastępy straży pożarnej, które potwierdziły, że miało miejsce takie zdarzenie. Pożar był już częściowo ugaszony przez obsługę szpitala. Doszło tam do pożaru w jednej z sal chorych. Nie było osób poszkodowanych, nie było konieczności prowadzenia ewakuacji. Po potwierdzeniu braku zagrożenia nasze działania zostały zakończone - mówi starszy kapitan Franciszek Goliński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Jak informuje szpital Izba Przyjęć Kliniki Nefrologii nie będzie przyjmować pacjentów do godziny 17.



Edycja tekstu: Jacek Rujna
