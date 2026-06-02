Wakacyjny rozkład jazdy pociągów - udogodnienia dla mieszkańców naszego regionu

Pendolino do Kołobrzegu i Świnoujścia, ponadto nowe pociągi sezonowe: 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjny rozkład jazdy pociągów.

Nowością będą również połączenia kategorii Express InterCity "Posejdon" - będzie kursował z Krakowa do Kołobrzegu, "Błękitna Fala" - na trasie Świnoujście – Warszawa Wschodnia – Świnoujście, a także weekendowa "Fregata" ze stacji Bielsko-Biała Główna do Kołobrzegu.





W ofercie wakacyjnej pojawią się również nowe połączenia kursujące w kategorii ekonomicznej, która oferuje wygodne podróżowanie w korzystnej cenie.



Pasażerowie będą mieli do dyspozycji: TLK Bursztyn rel. Kołobrzeg – Kraków Główny – Kołobrzeg, IC Swarożyc rel. Świnoujście – Wrocław Główny – Świnoujście, TLK Pirat rel. Kołobrzeg – Bielsko-Biała Główna – Kołobrzeg, TLK Wolin rel. Świnoujście – Kraków Główny – Świnoujście, IC Promenada rel. Wrocław Gł. – Kołobrzeg przez Piłę i Poznań.





PKP Intercity oddaje do dyspozycji podróżnych łącznie 560 połączeń. To o 46 więcej niż w ubiegłe wakacje. Sporo zyskają mieszkańcy naszego regionu.- W rozkładzie letnim pojawi się druga para połączeń do Kołobrzegu. Pociąg Pendolino pojedzie w relacji z Zakopanego do Kołobrzegu, zatrzymując się po drodze w największych miastach wojewódzkich, m.in. w Krakowie, Warszawie, Gdańsku czy Gdyni - mówi Anna Zakrzewska z PKP Intercity.W wakacje pociąg Pendolino, będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane między Warszawą a Szczecinem. Pierwszy kurs do nadmorskiego kurortu zaplanowany jest na 26 czerwca.