Koszalin. Podejrzany o podpalenie targowiska w areszcie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Podejrzany o podpalenie targowiska w Koszalinie zatrzymany - pomógł monitoring.
Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu, w nocy, na terenie Giełdy Towarowo -Warzywnej przy ul. Bohaterów Warszawy w Koszalinie. Ogień objął część targowiska, powodując ogromne straty.

Łączna wartość szkód została oszacowana na ponad 3 miliony złotych. Przy namierzeniu sprawcy pomógł monitoring. Policjanci ustalili jego tożsamość i zatrzymali go.

To 38-letni mieszkaniec powiatu koszalińskiego. Już usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Za swoje czyny odpowie przed sądem.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

