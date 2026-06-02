Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Szczecińscy studenci i doktoranci wyróżnieni [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W Willi Lentza wręczono stypendia Prezydenta Miasta ponad 30 osobom, które wykazały się imponującym dorobkiem naukowym i aktywnością badawczą, wpływając jednocześnie na rozwój Szczecina.
- To nie tylko prestiż i pieniądze, ale przede wszystkim poczucie, że ktoś docenia i zauważa ciężką pracę – mówi studentka Akademii Sztuki Grażyna Siedlecka. - Uzyskałam stypendium w związku z wystawami i publikacjami, które robiłam w ciągu roku akademickiego. Daję to energię do kolejnych działań. Jest to oczywiście moja pasja, dlatego też zdecydowałam się na ten kierunek. Organizacja wystaw i praca z artystami jest czymś niezwykle satysfakcjonującym.

- To było pewne ryzyko wracać do tego po 5-letniej przerwie. Opłaciło się, bo do komisji konkursowej wpłynęło ponad 100 wniosków, a zakwalifikowanych zostało ponad 80 - mówi pełnomocnik prezydenta Szczecina ds. kontaktów z uczelniami wyższymi Daniel Wacinkiewicz. - Problematyka była bardzo rozległa, bo właściwie wszystkie dziedziny i dyscypliny są tutaj reprezentowane. Mamy i nauki medyczne, nauki społeczne, nauki humanistyczne, więc przekrój jest pełen.

Miasto wróciło do przyznawania stypendiów po 5-letniej przerwie.

Budżet tegorocznego programu stypendialnego wynosił 300 tys. zł. Maksymalna wysokość stypendium to 10 tys. zł brutto dla studentów i 20 tys. zł brutto dla doktorantów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- To nie tylko prestiż i pieniądze, ale przede wszystkim poczucie, że ktoś docenia i zauważa ciężką pracę – mówi studentka Akademii Sztuki Grażyna Siedlecka.
- To było pewne ryzyko wracać do tego po 5-letniej przerwie. Opłaciło się, bo do komisji konkursowej wpłynęło ponad 100 wniosków, a zakwalifikowanych zostało ponad 80 - mówi pełnomocnik prezydenta Szczecina ds. kontaktów z uczelniami wyższymi Daniel Wacinkiewicz.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 4435 razy)
  2. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od dzisiaj oglądane 4196 razy)
  3. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od 29 maja oglądane 3352 razy)
  4. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od 27 maja oglądane 2971 razy)
  5. Duże problemy pasażerów z lotem z Goleniowa do Londynu
    (od wczoraj oglądane 2515 razy)

radioszczecin.tv

Piotr Kęsik i Krzysztof Romianowski
Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach. Największa impreza w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kąpielisko Arkonka oficjalnie otwarte. Pogoda nie dopisuje, ale "jest bardzo fajnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Orszak Króla Maciusia opanował ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festyn dla 12-letniego Kuby, który zmaga się z ciężką chorobą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Hanna Wróblewska i Bogna Świątkowska

Najnowsze podcasty