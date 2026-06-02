Konkurs dla uczniów w ramach szczecińskich Żagli

Jeszcze tylko do 10 czerwca uczniowie szczecińskich szkół podstawowych mogą zgłaszać swoje pomysły do konkursu organizowanego w ramach tegorocznych Żagli.
Zadanie polega na przygotowaniu projektu świetlnej figury inspirowanej Szczecinem, morzem lub żeglarstwem.
Dziesięć najlepszych prac zostanie pokazanych podczas sierpniowego widowiska z udziałem 150 dronów.
Dodatkowo zwycięskie klasy otrzymają wejściówki na koło młyńskie w Holiday Parku.
Sam pokaz odbędzie się 14 sierpnia nad Odrą i będzie można go oglądać między innymi z Wałów Chrobrego i szczecińskich bulwarów.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
