Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Wzmożone patrole odpowiedzią na śnięcie ryb

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wody Polskie zapowiadają wzmożone patrole na Odrze. To pokłosie masowego śnięcia ryb, które w niedzielę odnaleziono między innymi w okolicy mostu Gryfitów czy Kanału Zielonego.
Powtórka z 2022 roku Raczej nie - monitorowanie i ostrożny optymizm Wód Polskich [ZDJĘCIA]

Powtórka z 2022 roku? Raczej nie - monitorowanie i ostrożny optymizm Wód Polskich [ZDJĘCIA]

Jak mówi rzecznik Wód Polskich w Szczecinie Marek Synowiecki, od kilku dni notowany jest obniżony poziom tlenu w wodzie.

- Będziemy kontynuować rejsy patrolowe z weryfikacją dotychczasowych i nowo wskazanych lokalizacji na Odrze Zachodniej, Regalicy w odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego. Będziemy także codziennie dokonywać pomiarów zawartości tlenu w Odrze. Wprowadzimy także stałe dyżury - zaznacza Synowiecki.

Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wspierać ma Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz lokalne ośrodki rybackie.

- Wystąpiliśmy z wnioskiem o badanie próbek wody z jeziora Dąbie oraz Kanałów Długiego i Zielonego. Zamierzamy też bardziej ściśle współpracować z obwodami rybackimi. Chodzi o to, aby wymieniać się danymi na temat występujących lokalizacji śniętych ryb - dodaje Synowiecki.

Głównymi przyczynami śnięcia ryb w Odrze najczęściej są zakwity złotych alg oraz przyducha.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak mówi rzecznik Wód Polskich w Szczecinie Marek Synowiecki, od kilku dni notowany jest obniżony poziom tlenu w wodzie.
Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wspierać ma Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz lokalne ośrodki rybackie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 4435 razy)
  2. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od dzisiaj oglądane 4196 razy)
  3. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od 29 maja oglądane 3352 razy)
  4. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od 27 maja oglądane 2971 razy)
  5. Duże problemy pasażerów z lotem z Goleniowa do Londynu
    (od wczoraj oglądane 2515 razy)

radioszczecin.tv

Piotr Kęsik i Krzysztof Romianowski
Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach. Największa impreza w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kąpielisko Arkonka oficjalnie otwarte. Pogoda nie dopisuje, ale "jest bardzo fajnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Orszak Króla Maciusia opanował ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festyn dla 12-letniego Kuby, który zmaga się z ciężką chorobą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Hanna Wróblewska i Bogna Świątkowska

Najnowsze podcasty