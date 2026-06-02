Wzmożone patrole odpowiedzią na śnięcie ryb

Wody Polskie zapowiadają wzmożone patrole na Odrze. To pokłosie masowego śnięcia ryb, które w niedzielę odnaleziono między innymi w okolicy mostu Gryfitów czy Kanału Zielonego.

Jak mówi rzecznik Wód Polskich w Szczecinie Marek Synowiecki, od kilku dni notowany jest obniżony poziom tlenu w wodzie.- Będziemy kontynuować rejsy patrolowe z weryfikacją dotychczasowych i nowo wskazanych lokalizacji na Odrze Zachodniej, Regalicy w odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego. Będziemy także codziennie dokonywać pomiarów zawartości tlenu w Odrze. Wprowadzimy także stałe dyżury - zaznacza Synowiecki.Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wspierać ma Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz lokalne ośrodki rybackie.- Wystąpiliśmy z wnioskiem o badanie próbek wody z jeziora Dąbie oraz Kanałów Długiego i Zielonego. Zamierzamy też bardziej ściśle współpracować z obwodami rybackimi. Chodzi o to, aby wymieniać się danymi na temat występujących lokalizacji śniętych ryb - dodaje Synowiecki.Głównymi przyczynami śnięcia ryb w Odrze najczęściej są zakwity złotych alg oraz przyducha.