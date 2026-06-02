Koncepcja osiedla w Podjuchach nie jest ostateczna

Co dalej z koncepcją nowego osiedla TBS w Podjuchach? Jak zapewnia magistrat, nie jest ona ostateczna.

Plany zakładają budowę ponad 500 mieszkań w okolicach ulicy Sąsiedzkiej i autostrady A6. Część mieszkańców protestuje, obawiając się m.in. wzmożonego ruchu, a także intensywności zabudowy.



Sylwia Cyza-Słomska z biura prasowego Urzędu Miasta w Szczecinie w audycji "Czas Reakcji" powiedziała, że zanim rozpoczną się prace, najpierw powstanie tzw. zintegrowany plan inwestycyjny. Będą też konsultacje społeczne.



- W momencie, kiedy poznamy propozycję ograniczenia intensywności zabudowy, będziemy mogli mówić szerzej o konkretnych rozwiązaniach dla tych ulic w sąsiedztwie, zarówno pod względem komunikacji miejskiej, jak i ruchu kołowego - mówiła Cyza-Słomska.



Dokument ma trafić także pod obrady Rady Miasta.



Kiedy? Na razie nie wiadomo. Osiedle ma być budowane etapami, pierwszy to lata 2027-2029.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski