Koncepcja osiedla w Podjuchach nie jest ostateczna

Osiedle w Podjuchach, źródło: UM Szczecin
Co dalej z koncepcją nowego osiedla TBS w Podjuchach? Jak zapewnia magistrat, nie jest ona ostateczna.
Plany zakładają budowę ponad 500 mieszkań w okolicach ulicy Sąsiedzkiej i autostrady A6. Część mieszkańców protestuje, obawiając się m.in. wzmożonego ruchu, a także intensywności zabudowy.

Sylwia Cyza-Słomska z biura prasowego Urzędu Miasta w Szczecinie w audycji "Czas Reakcji" powiedziała, że zanim rozpoczną się prace, najpierw powstanie tzw. zintegrowany plan inwestycyjny. Będą też konsultacje społeczne.

- W momencie, kiedy poznamy propozycję ograniczenia intensywności zabudowy, będziemy mogli mówić szerzej o konkretnych rozwiązaniach dla tych ulic w sąsiedztwie, zarówno pod względem komunikacji miejskiej, jak i ruchu kołowego - mówiła Cyza-Słomska.

Dokument ma trafić także pod obrady Rady Miasta.

Kiedy? Na razie nie wiadomo. Osiedle ma być budowane etapami, pierwszy to lata 2027-2029.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
