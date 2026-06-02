79 godzin w ruchu. W sztafecie dla chorych dzieci

Przybywa osób z ciężkimi chorobami. Przybywa też społeczników chcących im pomóc. Po akcji Łatwoganga, do głosu dochodzą kolejne fundacje. Ruszyła inicjatywa 79 godzin.
Cała Polska w ruchu dla dzieci z DMD. To społeczna sztafeta online. Inicjatorzy liczą na grupy spacerowe i marsze, biegaczy, rowerzystów i rajdy rowerowe, szkoły tańca, kluby sportowe, siłownie trenerów, jazdę konną, ale również jogę, stretching i pilates.
- Pokażmy swoją energię, pokażmy nasze wsparcie. To nas nic nie kosztuje, tylko trochę czasu. 79 godzin musimy utrzymać jakąkolwiek aktywność. Ruch wszelkiego rodzaju, bieganie, skakanie, robienie pompek, przysiadów - mówi jeden z organizatorów.
Alicja Orlik, mama chłopca chorującego na dystrofię mięśniową Duchenne'a mówi, że nie chodzi o sport wyczynowy, chodzi o symbol. - Nawiązujemy do mięśni. U naszych dzieci jest potrzebne wsparcie - podkreśla Orlik.
Organizatorem akcji jest Fundacja Razem Przeciw DMD. Zakończenie sztafety planowane jest na godzinę 19 w czwartek 4 czerwca.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Pokażmy swoją energię, pokażmy nasze wsparcie. To nas nic nie kosztuje, tylko trochę czasu. 79 godzin musimy utrzymać jakąkolwiek aktywność. Ruch wszelkiego rodzaju, bieganie, skakanie, robienie pompek, przysiadów - mówi jeden z organizatorów.
Alicja Orlik, mama chłopca chorującego na dystrofię mięśniową Duchenne'a mówi, że nie chodzi o sport wyczynowy, chodzi o symbol. - Nawiązujemy do mięśni. U naszych dzieci jest potrzebne wsparcie - podkreśla Orlik.
Organizatorem akcji jest Fundacja Razem Przeciw DMD. Zakończenie sztafety planowane jest na godzinę 19 w czwartek 4 czerwca.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski