Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

79 godzin w ruchu. W sztafecie dla chorych dzieci

Region Natalia Chodań

Fot. facebook.com/razemprzeciwdmd
Fot. facebook.com/razemprzeciwdmd
Przybywa osób z ciężkimi chorobami. Przybywa też społeczników chcących im pomóc. Po akcji Łatwoganga, do głosu dochodzą kolejne fundacje. Ruszyła inicjatywa 79 godzin.
Cała Polska w ruchu dla dzieci z DMD. To społeczna sztafeta online. Inicjatorzy liczą na grupy spacerowe i marsze, biegaczy, rowerzystów i rajdy rowerowe, szkoły tańca, kluby sportowe, siłownie trenerów, jazdę konną, ale również jogę, stretching i pilates.

- Pokażmy swoją energię, pokażmy nasze wsparcie. To nas nic nie kosztuje, tylko trochę czasu. 79 godzin musimy utrzymać jakąkolwiek aktywność. Ruch wszelkiego rodzaju, bieganie, skakanie, robienie pompek, przysiadów - mówi jeden z organizatorów.

Alicja Orlik, mama chłopca chorującego na dystrofię mięśniową Duchenne'a mówi, że nie chodzi o sport wyczynowy, chodzi o symbol. - Nawiązujemy do mięśni. U naszych dzieci jest potrzebne wsparcie - podkreśla Orlik.

Organizatorem akcji jest Fundacja Razem Przeciw DMD. Zakończenie sztafety planowane jest na godzinę 19 w czwartek 4 czerwca.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Natalii Chodań [Radio Szczecin]
Relacja Natalii Chodań z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 4435 razy)
  2. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od dzisiaj oglądane 4196 razy)
  3. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od 29 maja oglądane 3352 razy)
  4. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od 27 maja oglądane 2971 razy)
  5. Duże problemy pasażerów z lotem z Goleniowa do Londynu
    (od wczoraj oglądane 2515 razy)

radioszczecin.tv

Piotr Kęsik i Krzysztof Romianowski
Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach. Największa impreza w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kąpielisko Arkonka oficjalnie otwarte. Pogoda nie dopisuje, ale "jest bardzo fajnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Orszak Króla Maciusia opanował ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festyn dla 12-letniego Kuby, który zmaga się z ciężką chorobą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Hanna Wróblewska i Bogna Świątkowska

Najnowsze podcasty