Pomorze Zachodnie ma dwie nowe ambasadorki [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pomorze Zachodnie ma dwie nowe ambasadorki. To Patrycja Babirecka z Pękanina pod Koszalinem i Karolina Wroniewska z Lipian.

Wyboru dokonano podczas konferencji „Możesz wszystko” w szczecińskim Teatrze Polskim. Patrycja Babirecka, na co dzień pracuje w Ochotniczej Straży Pożarnej. - Moja praca strażaka ochotnika polega na tym, że gdy zawyje syrena, dostaję telefon, po prostu biegnę do remizy, wyjeżdżamy, odbieramy zgłoszenie, nie wiadomo do czego jedziemy i po prostu wyjeżdżamy, pomagamy Państwowej Straż Pożarnej. To jest w moim życiu kierunek ten, w którym chcę pomagać i ratować ludzkie życie - podkreślała Babirecka.



Karolina Wroniewska z Lipian jest z kolei działaczką społeczną i instruktorką kultury. - Od razu pierwsza myśl była, że to są moje wartości, właśnie to uczenie się przez całe życie i uważam, że na Pomorzu Zachodnim naprawdę możemy wszystko, że wystarczy tylko po to sięgnąć. I moja historia jest też taka przewrotna, tego rozwoju i myślę, że chciałam zarażać tym innych, że można sięgać po swoje pasje i otwierać się na nowe wyzwania - powiedziała Wroniewska.



Kampania jest częścią projektu „More Life Future” i ma wspierać regionalną strategię rozwoju kompetencji oraz edukacji.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski