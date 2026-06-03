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Szczecińska astrofizyczka: Nauka to proces. Miesiące coś nie działa, ale na końcu czeka sukces i satysfakcja

Region Jarosław Gowin

Nikola Bukowiecka. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Nikola Bukowiecka. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Jest fizyczką, zajmuje się astrofizyką, a także automatyką i robotyką, pisze doktorat, na koncie ma m.in. współpracę z NASA. Szczecinianka, Nikola Bukowiecka, zdradza na naszej antenie, jak zainteresowania udało jej się przekuć w dokonania naukowe.
Na zachodzie nauki ścisłe są zdecydowanie częściej wybierane przez kobiety niż w Polsce

Na zachodzie nauki ścisłe są zdecydowanie częściej wybierane przez kobiety niż w Polsce

Nikola Bukowiecka
To przede wszystkim wymagająca i ciężka praca, ale pomaga świadomość, że na jej końcu czekają sukces i satysfakcja - mówiła naukowczyni w "Rozmowie pod krawatem". Jak dodała - najważniejsze to znaleźć swoją pasję.

- Na pewno nie jest to proste, w tym sensie, że nie przychodzi samo. Każdy ma momenty, gdzie uderza głową o ścianę i "Boże, to nie działa, nie wiem co mam zrobić". Ja mam tygodnie, miesiące, gdzie coś nie działa. I to jest frustracja, ale ten proces sam w sobie jest nagradzający, jakby przyjemny - mówi Nikola Bukowiecka.

Nikola Bukowiecka w ramach projektu dla NASA tworzyła między innymi mapę nieba. Jest również wolontariuszką zaangażowaną w poprawę losu zwierząt. Ma 28 lat.

Edycja tekstu: Michał Król
Szczecinianka, Nikola Bukowiecka, zdradza na naszej antenie, jak zainteresowania udało jej się przekuć w dokonania naukowe.

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