Strażacy ratowali jerzyka

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Nietypowa akcja ratownicza szczecińskich strażaków. Zostali zaangażowani w pomoc jerzykowi.

Ptak był uwięziony na jednej z kamienic przy ulicy Królowej Jadwigi w Szczecinie.



- Znajdował się na wysokości czwartego piętra, zaplątany w linkę – mówi rzecznik Komendy Miejskiej PSP starszy kapitan Franciszek Goliński. - Nie mógł się uwolnić, odlecieć, więc strażacy po dotarciu na miejsce przystąpili z wykorzystaniem drabiny mechanicznej do tego, aby się dostać na tą wysokość czwartego piętra. Został on uwolniony, jednak niestety nie był w stanie odlecieć sam.



Jerzyki spędzają niemal całe swoje życie w powietrzu.



Ich nogi są zbyt krótkie, a skrzydła za długie, by mogły samodzielnie wystartować z płaskiego podłoża.



Na ziemi lądują wyłącznie z konieczności.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski