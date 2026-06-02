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Strażacy ratowali jerzyka

Region Antoni Stefański

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Nietypowa akcja ratownicza szczecińskich strażaków. Zostali zaangażowani w pomoc jerzykowi.
Ptak był uwięziony na jednej z kamienic przy ulicy Królowej Jadwigi w Szczecinie.

- Znajdował się na wysokości czwartego piętra, zaplątany w linkę – mówi rzecznik Komendy Miejskiej PSP starszy kapitan Franciszek Goliński. - Nie mógł się uwolnić, odlecieć, więc strażacy po dotarciu na miejsce przystąpili z wykorzystaniem drabiny mechanicznej do tego, aby się dostać na tą wysokość czwartego piętra. Został on uwolniony, jednak niestety nie był w stanie odlecieć sam.

Jerzyki spędzają niemal całe swoje życie w powietrzu.

Ich nogi są zbyt krótkie, a skrzydła za długie, by mogły samodzielnie wystartować z płaskiego podłoża.

Na ziemi lądują wyłącznie z konieczności.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Znajdował się na wysokości czwartego piętra, zaplątany w linkę – mówi rzecznik Komendy Miejskiej PSP starszy kapitan Franciszek Goliński.

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