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Wiceminister promowała w Kołobrzegu reformę edukacji

Region Przemysław Polanin

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
"Kompas Jutra" - pod takim hasłem przebiega planowana reforma edukacji. W czasie wtorkowej wizyty w Kołobrzegu całą kampanię zakończyła wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
"Sprawczość" - to słowo najczęściej powtarzane przez Katarzynę Lubnauer w czasie podsumowania 89 spotkań z nauczycielami w całej Polsce.

- Młody człowiek musi czuć, że w szkole zdobywa sprawczość. Ma wpływ na siebie, ma wpływ na swoją rzeczywistość, ale również na swoje otoczenie - powiedziała Lubnauer.

Po zmianach szkoła ma przekazywać uczniom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też umiejętności praktyczne.

- Nowe podręczniki, nowe przedmioty, takie jak zajęcia praktyczno-techniczne, które zamienią dotychczasową technikę. Zajęcia praktyczno-techniczne to są praktyczne umiejętności. Przyszycia guzika, wyprasowania sobie koszuli, zrobienia prostego posiłku prostego, ale przede wszystkim również planowania budżetu - wymieniała wiceminister edukacji.

Według zapowiedzi, reforma ma być wdrażana stopniowo, a pierwsze zmiany zostaną wprowadzone od 1 września.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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