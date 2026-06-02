Wiceminister promowała w Kołobrzegu reformę edukacji

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

"Kompas Jutra" - pod takim hasłem przebiega planowana reforma edukacji. W czasie wtorkowej wizyty w Kołobrzegu całą kampanię zakończyła wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.

"Sprawczość" - to słowo najczęściej powtarzane przez Katarzynę Lubnauer w czasie podsumowania 89 spotkań z nauczycielami w całej Polsce.



- Młody człowiek musi czuć, że w szkole zdobywa sprawczość. Ma wpływ na siebie, ma wpływ na swoją rzeczywistość, ale również na swoje otoczenie - powiedziała Lubnauer.



Po zmianach szkoła ma przekazywać uczniom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też umiejętności praktyczne.



- Nowe podręczniki, nowe przedmioty, takie jak zajęcia praktyczno-techniczne, które zamienią dotychczasową technikę. Zajęcia praktyczno-techniczne to są praktyczne umiejętności. Przyszycia guzika, wyprasowania sobie koszuli, zrobienia prostego posiłku prostego, ale przede wszystkim również planowania budżetu - wymieniała wiceminister edukacji.



Według zapowiedzi, reforma ma być wdrażana stopniowo, a pierwsze zmiany zostaną wprowadzone od 1 września.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski