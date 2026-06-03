Nowe kasowniki w szczecińskich elektrykach

Duży ekran, przejrzysta grafika, więcej praktycznych informacji - w 4 elektrycznych Solarisach Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” pojawiły się nowe kasowniki.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Ekran wyświetla między innumi datę, godzinę, nr linii, nazwę przystanku bieżącego i kilku następnych oraz aktualny stan kasownika.Część informacji jest podawana w języku polskim i angielskim.Prawdopodobnie takie same kasowniki znajdą się na wyposażeniu kolejnych zamówionych już autobusów. W przyszłym roku Solaris dostarczy na Klonowica 12 przegubowych hybryd, a w latach 2027-2028 do SPA Dąbie aż 44 autobusy hybrydowe.