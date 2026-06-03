Blisko 200 tysięcy złotych na usługi sąsiedzkie dla gminy Złocieniec

Blisko 200 tysięcy złotych trafi na usługi sąsiedzkie dla mieszkańców gminy Złocieniec.
Umowę w tej sprawie podpisały władze miasta i Stowarzyszenie „Semafor”.
Program obejmie pomoc w codziennych czynnościach, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz wsparcie osób starszych i potrzebujących w codziennym funkcjonowaniu.
Program obejmie pomoc w codziennych czynnościach, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz wsparcie osób starszych i potrzebujących w codziennym funkcjonowaniu.
Edycja tekstu: Natalia Chodań