Blisko 200 tysięcy złotych na usługi sąsiedzkie dla gminy Złocieniec

Blisko 200 tysięcy złotych trafi na usługi sąsiedzkie dla mieszkańców gminy Złocieniec.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Umowę w tej sprawie podpisały władze miasta i Stowarzyszenie „Semafor”.Program obejmie pomoc w codziennych czynnościach, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz wsparcie osób starszych i potrzebujących w codziennym funkcjonowaniu.