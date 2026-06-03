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29 placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Zachodniopomorskiem

Region Natalia Chodań

Fot. Pixabay/fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)
Fot. Pixabay/fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)
Jeśli podczas urlopu potrzebna będzie pomoc medyczna, pacjent może udać się do dowolnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Nie trzeba skierowania, a rejonizacja nie obowiązuje. Można się tam zgłosić np. z powodu infekcji, gorączki, nagłego bólu brzucha lub gardła.

Kierownik SOR-u przy Unii Lubelskiej dr n.med. Grzegorz Jagielski przypomina, że 70% pacjentów w ogóle nie powinno trafić na oddział ratunkowy. Nie są to stany nagłe.

- W poczuciu nagłego zagrożenia zdrowia życia prosimy zgłaszać się do nas, do SOR-ów. Ale w każdym innym przypadku wydaje się, że rozsądnym byłoby rozpocząć wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który w tym czasie pracuje - dodaje Jagielski.

Jeśli nie wiemy gdzie się udać, wskazówki można znaleźć na stronie internetowej NFZ-u oraz skorzystać z bezpłatnej całodobowej infolinii: 800 190 590.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Kierownik SOR-u przy Unii Lubelskiej dr n.med. Grzegorz Jagielski przypomina, że 70% pacjentów w ogóle nie powinno trafić na oddział ratunkowy. Nie są to stany nagłe.

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