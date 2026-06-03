Na zachodzie nauki ścisłe są zdecydowanie częściej wybierane przez kobiety niż w Polsce

Nie wystarczy promowanie hasła „dziewczyny na politechniki”, żeby młode kobiety w Polsce bardziej zaczęły interesować się naukami ścisłymi. Potrzebne są zmiany systemowe – przekonywała w "Rozmowie pod krawatem" Nikola Bukowiecka, astrofizyczka, która na koncie ma już współpracę z NASA.
- Slogany to jest jedno, a wprowadzanie jakichś infrastruktur, rozszerzanie możliwości, to jest proces. Niż takie po prostu slogany, gdzieś tam, bo to czasami bardziej odstrasza - mówi naukowczyni.
Nikola Bukowiecka była jedną z prelegentek podczas konferencji podsumowującej kampanię Pomorza Zachodniego „Możesz Wszystko”, promującej uczenie się przez całe życie.
Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.
Edycja tekstu: Michał Król