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Na zachodzie nauki ścisłe są zdecydowanie częściej wybierane przez kobiety niż w Polsce

Region Sebastian Wierciak

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie wystarczy promowanie hasła „dziewczyny na politechniki”, żeby młode kobiety w Polsce bardziej zaczęły interesować się naukami ścisłymi. Potrzebne są zmiany systemowe – przekonywała w "Rozmowie pod krawatem" Nikola Bukowiecka, astrofizyczka, która na koncie ma już współpracę z NASA.
Szczecińska astrofizyczka: Nauka to proces. Miesiące coś nie działa, ale na końcu czeka sukces i satysfakcja

Szczecińska astrofizyczka: Nauka to proces. Miesiące coś nie działa, ale na końcu czeka sukces i satysfakcja

Nikola Bukowiecka
Astrofizyczka przekonuje, że każdy ma swoją drogę do sukcesu i nie ma uniwersalnego przepisu na zdobycie takiego doświadczenia, czy takiej ścieżki kariery, jaką sama przemierza. Jednocześnie przyznała, że nauki ścisłe są na zachodzie czy w USA zdecydowanie częściej wybierane przez kobiety niż w Polsce.

- Slogany to jest jedno, a wprowadzanie jakichś infrastruktur, rozszerzanie możliwości, to jest proces. Niż takie po prostu slogany, gdzieś tam, bo to czasami bardziej odstrasza - mówi naukowczyni.

Nikola Bukowiecka była jedną z prelegentek podczas konferencji podsumowującej kampanię Pomorza Zachodniego „Możesz Wszystko”, promującej uczenie się przez całe życie.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.

Edycja tekstu: Michał Król
Astrofizyczka przekonuje, że każdy ma swoją drogę do sukcesu i nie ma uniwersalnego przepisu na zdobycie takiego doświadczenia, czy takiej ścieżki kariery, jaką sama przemierza.

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