Ekspertka: Słońce opala, ale też szkodzi

Przed rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym dermatolodzy przypominają, że każda dawka promieniowania UV zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka i inne nowotwory skóry.

Edycja tekstu: Michał Król

Jak podkreślała w naszym cyklu "Zapytaj eksperta" dr Magdalena Kiedrowicz, nie istnieje coś takiego, jak całkowicie bezpieczne opalanie.- Głównym czynnikiem cały czas pozostaje ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe. Każda ilość tej ekspozycji jest niebezpieczna. One się kumulują przez całe życie i po wielu latach mogą mieć wpływ na rozwój nowotworów skóry - mówiła Kiedrowicz.Lekarze zwracają uwagę, że szczególną ostrożność powinny zachować osoby z jasną karnacją i dużą liczbą znamion.Około 60-70 proc. czerniaków rozwija się w skórze wcześniej niezmienionej. Pojawia się nowa zmiana – dodaje dr Kiedrowicz.- Druga sytuacja: kiedy mieliśmy jakąś zmianę barwnikową i nagle ona zaczęła się zmieniać. Zmieniają się jej kolory, powiększa się dynamicznie, zaczyna wzrastać na grubość. To jest kolejny sygnał dla nas, że powinniśmy jak najszybciej udać się do lekarza - mówi ekspertka.Specjaliści przypominają, że wcześnie wykryty czerniak jest w większości przypadków całkowicie wyleczalny, dlatego każdą niepokojącą zmianę warto skonsultować z dermatologiem.