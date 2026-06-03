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Ekspertka: Słońce opala, ale też szkodzi

Region Antoni Stefański

Fot. pixabay.com / miapowterr (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / miapowterr (CC0 domena publiczna)
Przed rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym dermatolodzy przypominają, że każda dawka promieniowania UV zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka i inne nowotwory skóry.
Jak podkreślała w naszym cyklu "Zapytaj eksperta" dr Magdalena Kiedrowicz, nie istnieje coś takiego, jak całkowicie bezpieczne opalanie.

- Głównym czynnikiem cały czas pozostaje ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe. Każda ilość tej ekspozycji jest niebezpieczna. One się kumulują przez całe życie i po wielu latach mogą mieć wpływ na rozwój nowotworów skóry - mówiła Kiedrowicz.

Lekarze zwracają uwagę, że szczególną ostrożność powinny zachować osoby z jasną karnacją i dużą liczbą znamion.

Około 60-70 proc. czerniaków rozwija się w skórze wcześniej niezmienionej. Pojawia się nowa zmiana – dodaje dr Kiedrowicz.

- Druga sytuacja: kiedy mieliśmy jakąś zmianę barwnikową i nagle ona zaczęła się zmieniać. Zmieniają się jej kolory, powiększa się dynamicznie, zaczyna wzrastać na grubość. To jest kolejny sygnał dla nas, że powinniśmy jak najszybciej udać się do lekarza - mówi ekspertka.

Specjaliści przypominają, że wcześnie wykryty czerniak jest w większości przypadków całkowicie wyleczalny, dlatego każdą niepokojącą zmianę warto skonsultować z dermatologiem.

Edycja tekstu: Michał Król
Jak podkreślała w naszym cyklu "Zapytaj eksperta" dr Magdalena Kiedrowicz, nie istnieje coś takiego, jak całkowicie bezpieczne opalanie.
Około 60-70 proc. czerniaków rozwija się w skórze wcześniej niezmienionej. Pojawia się nowa zmiana – dodaje dr Kiedrowicz.

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