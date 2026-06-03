"Będziemy wspólnie te martwe organizmy przez najbliższe dni zbierać z Odry"

W bazie w szczecińskich Podjuchach trwa odprawa z wędkarzami i dzierżawcami obwodów rybackich rejonu Dolnej Odry. Będą wyławiać śnięte ryby, które od weekendu pojawiały się w rzece.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Znaleziono je w różnych punktach Szczecińskiego Węzła Wodnego, m.in. w okolicach mostu Gryfitów, Dworca Głównego i Kanału Zielonego.Rzecznik Wód Polskich w Szczecinie Marek Synowiecki informuje, że służby od soboty działają w trybie podwyższonej gotowości- Ustalamy harmonogram współpracy. Będziemy się wymieniać informacjami i danymi na temat lokalizacji śniętych ryb i skorupiaków. Będziemy wspólnie te martwe organizmy przez najbliższe dni zbierać - mówi Synowiecki.Poprawie sytuacji może sprzyjać zmieniająca się właśnie pogoda.- Ruszył też nurt Odry, a to sprzyjać będzie wymianie wody szczególnie w tych zastoiskach, które utworzyły się w rejonie Parnicy, Kanału Zielonego i tych wszystkich kanałów portowych w rejonie choćby dawnej stoczni Porta Odra, czy na odcinku od Bulwaru Piastowskiego - dodaje rzecznik szczecińskiego oddziału WódPolskich.Przyczyną pojawienia się śniętych ryb był między innymi spadek tlenu w rzece.