Premiera w "Fonosferze" - słuchowisko Himalaje

W "Fonosferze" - premiera. Przedstawimy słuchowisko o Jerzym Kukuczce, jednym z najwybitniejszych himalaistów XX wieku.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

To historia o życiu, śmierci, wielkich namiętnościach, pragnieniach i ryzyku, którego czasem nie da się wyrzec.- Czekam na pana z wypowiedzeniem. Ileż można po tych górach latać. Pan ma więcej wolnego, niż ja miałem kiedykolwiek w życiu. - Ale ja, panie prezesie, wszystkie ośmiotysięczniki zdobyłem. - Messner zdobył. - Drugi byłem. - Drugi. O drugich nikt nie pamięta - fragment słuchowiska.Słuchowisko powstało na podstawie biografii Kukuczki autorstwa Dariusza Kortki i Marcina Pietraszewskiego. W rolę słynnego himalaisty wciela się Dariusz Chojnacki. Autorem muzyki jest znany raper Miuosh. Za reżyserię odpowiada Robert Talarczyk, realizację dźwięku - Jacek Kurkowski. Słuchowisko wyprodukowali Radio Katowice i Teatr Śląski.W Radiu Szczecin w czwartek (04.06) po godz. 19.