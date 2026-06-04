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Premiera w "Fonosferze" - słuchowisko Himalaje

Region Agata Rokicka

Himalaje to najwyższy łańcuch górski na Ziemi. Fot. pixabay.com / gorkhe1980 (CC0 domena publiczna)
Himalaje to najwyższy łańcuch górski na Ziemi. Fot. pixabay.com / gorkhe1980 (CC0 domena publiczna)
W "Fonosferze" - premiera. Przedstawimy słuchowisko o Jerzym Kukuczce, jednym z najwybitniejszych himalaistów XX wieku.
To historia o życiu, śmierci, wielkich namiętnościach, pragnieniach i ryzyku, którego czasem nie da się wyrzec.

- Czekam na pana z wypowiedzeniem. Ileż można po tych górach latać. Pan ma więcej wolnego, niż ja miałem kiedykolwiek w życiu. - Ale ja, panie prezesie, wszystkie ośmiotysięczniki zdobyłem. - Messner zdobył. - Drugi byłem. - Drugi. O drugich nikt nie pamięta - fragment słuchowiska.

Słuchowisko powstało na podstawie biografii Kukuczki autorstwa Dariusza Kortki i Marcina Pietraszewskiego. W rolę słynnego himalaisty wciela się Dariusz Chojnacki. Autorem muzyki jest znany raper Miuosh. Za reżyserię odpowiada Robert Talarczyk, realizację dźwięku - Jacek Kurkowski. Słuchowisko wyprodukowali Radio Katowice i Teatr Śląski.

W Radiu Szczecin w czwartek (04.06) po godz. 19.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
To historia o życiu, śmierci, wielkich namiętnościach, pragnieniach i ryzyku, którego czasem nie da się wyrzec.

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