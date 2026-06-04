Polska ma rozmawiać z Niemcami o zniesieniu kontroli granicznych

Polska będzie rozmawiać z Niemcami o zniesieniu kontroli granicznych - zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Utrzymywane przez władze w Berlinie kontrole na wszystkich granicach były jednym z tematów unijnej narady ministerialnej w Luksemburgu.Na Niemcy naciskały między innymi Luksemburg i Holandia. Także wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówił, że nie ma już powodów dla przedłużania kontroli przez Niemcy.- My zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo, żeby uszczelnić granicę z Białorusią, a więc ten kanał migracyjny przez Białoruś taktycznie u nas jest zamknięty. Oczywiście mamy problem trochę z kanałem, który jeszcze idzie przez Litwę, przez Łotwę, ale on też, Litwini i Łotysze robią bardzo dużo, żeby go zamknąć i to, w pewien sposób, powinno zostać zauważone przez Niemcy, które jednak prowadzą tę kontrolę graniczną już długo. Natomiast musimy zdawać sobie z tego sprawę, że dużo łatwiej się wprowadza kontrolę graniczną, niż się z nich rezygnuje - mówił Duszczyk.Na Niemcy presję wywiera także Komisja Europejska, która dwa dni temu opublikowała krytyczny raport i wezwała do zniesienia kontroli. Przed rozpoczęciem ministerialnej narady w Luksemburgu szef niemieckiego MSW wprawdzie wykluczył możliwości całkowitego zniesienia kontroli i mówił jedynie o elastyczności, ale na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami milczał, kiedy słowa krytyki padały pod adresem Berlina.