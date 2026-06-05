Powalone konary i podtopienia. Trudna noc dla strażaków w regionie

To była pracowita doba dla zachodniopomorskich strażaków.
Doszło w sumie do 28 zdarzeń, spowodowanych pogodą - mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej asp. Dariusz Schacht: - Głównie dominowały tu tzw. wiatrołomy, czyli usuwanie powalonych konarów i gałęzi drzew. Tych zdarzeń odnotowaliśmy 26. Natomiast dwa zdarzenia dotyczyły zalań wodami opadowymi - informuje.
Najwięcej zdarzeń odnotowano w Choszcznie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Najwięcej zdarzeń odnotowano w Choszcznie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas