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Nieśpieszne pociągi wrócą na tory Pomorza Zachodniego

Region Antoni Stefański

fot. intercity.pl/niespieszny
fot. intercity.pl/niespieszny
Powrót do czasów, gdy podróż była równie ważna jak cel. Od 31 lipca do 2 sierpnia na Pomorze Zachodnie wrócą wyjątkowe pociągi "Nieśpieszne" PKP Intercity.
Oliwkowe wagony stylizowane na składy z lat 70. i 80. pojawią się między innymi w Kołobrzegu, Koszalinie, Szczecinie i Ustroniu Morskim.

Jak podkreśla rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek, projekt ma przypomnieć klimat dawnych kolejowych podróży.

- Uruchomienie pociągu "Nieśpiesznego" jest jednym z elementów obchodów 25-lecia spółki PKP Intercity. Jubileusz to okazja, by przypomnieć pasażerom klimat dawnych przejazdów i pokazać, jak bardzo zmieniła się kolej w Polsce na przestrzeni lat - dodaje Wrzosek.

W ramach wakacyjnej oferty na Pomorze Zachodnie wyjadą trzy specjalne pociągi: "Latarnik", "Portowiec" i "Porta Varsovia".

Wagony będą ciągnięte przez lokomotywy EP07 i SM42 w historycznym malowaniu.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Jak podkreśla rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek, projekt ma przypomnieć klimat dawnych kolejowych podróży.

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