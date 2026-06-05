Zabytkowy budynek w centrum Szczecina zmieni się w hospicjum

Zabytkowy budynek w alei Wojska Polskiego w Szczecinie zostanie wyremontowany i zyska nową funkcję. Powstanie tam Wspólny Dom Hospicyjny dla dzieci i dorosłych.
Wykonawca został wybrany, a remont będzie kosztował niemal 7 milionów złotych. W odnowionym budynku powstaną gabinety lekarskie i psychologiczne, sale rehabilitacyjne oraz zaplecze konferencyjne.
Inwestycja jest współfinansowana ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz środków Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Inwestycja jest współfinansowana ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz środków Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum.
Autorka edycji: Joanna Chajdas