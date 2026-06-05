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Zabytkowy budynek w centrum Szczecina zmieni się w hospicjum

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. pixabay.com / truthseeker08 (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / truthseeker08 (CC0 domena publiczna)
Zabytkowy budynek w alei Wojska Polskiego w Szczecinie zostanie wyremontowany i zyska nową funkcję. Powstanie tam Wspólny Dom Hospicyjny dla dzieci i dorosłych.
Wykonawca został wybrany, a remont będzie kosztował niemal 7 milionów złotych. W odnowionym budynku powstaną gabinety lekarskie i psychologiczne, sale rehabilitacyjne oraz zaplecze konferencyjne.

Inwestycja jest współfinansowana ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz środków Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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