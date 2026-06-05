Wsiadł za kółko po alkoholu, ale postanowił pouczyć drogówkę

Pouczał policjantów, jak mają wykonywać swoją pracę. Sam prowadził samochód pod wpływem.
Do policjantów ze szczecińskiej drogówki, którzy kontrolowali prędkość pojazdów przy jednej z dróg, podjechał mężczyzna. Zwrócił uwagę funkcjonariuszom, że powinni skupić się na kierowcach, którzy zbyt wolno jeżdżą lewym pasem.
Zachowywał się jednak podejrzanie i gdy odjechał, policjanci pojechali za nim. Zatrzymali go do kontroli i zbadali jego trzeźwość. Okazało się, że prowadził po alkoholu. Policja zajmuje się jego sprawą.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Zachowywał się jednak podejrzanie i gdy odjechał, policjanci pojechali za nim. Zatrzymali go do kontroli i zbadali jego trzeźwość. Okazało się, że prowadził po alkoholu. Policja zajmuje się jego sprawą.
Autorka edycji: Joanna Chajdas