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Wsiadł za kółko po alkoholu, ale postanowił pouczyć drogówkę

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Pouczał policjantów, jak mają wykonywać swoją pracę. Sam prowadził samochód pod wpływem.
Do policjantów ze szczecińskiej drogówki, którzy kontrolowali prędkość pojazdów przy jednej z dróg, podjechał mężczyzna. Zwrócił uwagę funkcjonariuszom, że powinni skupić się na kierowcach, którzy zbyt wolno jeżdżą lewym pasem.

Zachowywał się jednak podejrzanie i gdy odjechał, policjanci pojechali za nim. Zatrzymali go do kontroli i zbadali jego trzeźwość. Okazało się, że prowadził po alkoholu. Policja zajmuje się jego sprawą.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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