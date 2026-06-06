Za dwa tygodnie na plaży w Świnoujściu dyżur rozpoczną ratownicy

Od 20 czerwca na świnoujskiej plaży dyżury rozpoczną ratownicy. Na początku zadbają o bezpieczeństwo wypoczywających na centralnym odcinku kąpieliska.
Od 27 czerwca, czyli w szczycie sezonu turystycznego, nad bezpieczeństwem na świnoujskich plażach czuwać będzie łącznie 35 osób. Będą pracować, zarówno na kąpielisku po stronie wyspy Uznam, jak i na plaży w Przytorze. W tym czasie funkcjonować będzie siedem stanowisk ratowniczych.
Na plaży po stronie Uznam ratownicy obejmą nadzorem około 600 metrów linii brzegowej. Dodatkowo strzeżony będzie również 100-metrowy odcinek plaży w Przytorze. Ratownicy będą pełnić dyżury codziennie od godziny 10 do 17. Część obsady ratowniczej pozostanie do 6 września.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Na plaży po stronie Uznam ratownicy obejmą nadzorem około 600 metrów linii brzegowej. Dodatkowo strzeżony będzie również 100-metrowy odcinek plaży w Przytorze. Ratownicy będą pełnić dyżury codziennie od godziny 10 do 17. Część obsady ratowniczej pozostanie do 6 września.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski