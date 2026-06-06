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Profilaktyka zdrowotna na MP w Badmintonie

Region Julia Nowicka

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Sportowe emocje w połączeniu z dbaniem o zdrowie.
Podczas Mistrzostw Polski w Badmintonie, w szczecińskiej Enea Arenie, można zmierzyć poziom glukozy we krwi czy otrzymać profesjonalne informacje o diagnostyce cukrzycy.

W specjalnym stoisku szpitala Zdroje medycy będą edukować, prowadzić wywiady i badać odwiedzających.

Wstęp i badania są bezpłatne.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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