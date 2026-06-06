Profilaktyka zdrowotna na MP w Badmintonie

Sportowe emocje w połączeniu z dbaniem o zdrowie.
Podczas Mistrzostw Polski w Badmintonie, w szczecińskiej Enea Arenie, można zmierzyć poziom glukozy we krwi czy otrzymać profesjonalne informacje o diagnostyce cukrzycy.
W specjalnym stoisku szpitala Zdroje medycy będą edukować, prowadzić wywiady i badać odwiedzających.
Wstęp i badania są bezpłatne.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
W specjalnym stoisku szpitala Zdroje medycy będą edukować, prowadzić wywiady i badać odwiedzających.
Wstęp i badania są bezpłatne.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski