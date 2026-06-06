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Pożar pod Reskiem

Region Rafael Żełobowski

Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]
Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]
Sześć zastępów straży pożarnej gasiło pożar budynku gospodarczego i część domu w Komorowie pod Reskiem.
- Jedna osoba wymagała interwencji ratowników medycznych - mówił kpt. Grzegorz Paluch zastępca komendanta Powiatowego PSP w Łobzie. - Po przybyciu pierwszych zastępów stwierdzono, że pali się drewniany budynek gospodarczy przylegający do budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W trakcie działań wyniesiono także trzy butle z gazem propanbutan.

Przyczyny pożary nie są znane. Dom nie nadaje się do zamieszkania.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Jedna osoba wymagała interwencji ratowników medycznych - mówił kpt. Grzegorz Paluch zastępca komendanta Powiatowego PSP w Łobzie.

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