Pożar pod Reskiem

Sześć zastępów straży pożarnej gasiło pożar budynku gospodarczego i część domu w Komorowie pod Reskiem.

- Jedna osoba wymagała interwencji ratowników medycznych - mówił kpt. Grzegorz Paluch zastępca komendanta Powiatowego PSP w Łobzie. - Po przybyciu pierwszych zastępów stwierdzono, że pali się drewniany budynek gospodarczy przylegający do budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W trakcie działań wyniesiono także trzy butle z gazem propanbutan.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Przyczyny pożary nie są znane. Dom nie nadaje się do zamieszkania.