„Dymkowski. Najważniejszy mecz" w kinach

„Dymkowski. Najważniejszy mecz" wchodzi do szczecińskich kin. To efekt dwuletniej pracy.

Gdzie i kiedy można obejrzeć film?

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski, Natalia Chodań

Twórcy towarzyszyli bohaterowi od 2024 roku - w codzienności, podczas wielogodzinnych rehabilitacji, na spotkaniach z kibicami, a także w szpitalu.W filmie znalazły się unikatowe materiały archiwalne, w tym nagrania Roberta z dzieciństwa oraz bramki dla Pogoni.- Powstał film dla części osób trochę zaskakujący. Być może widzowie spodziewali się trochę więcej piłkarskich wątków - mówił Tomasz Chaciński, szczeciński dziennikarz, reżyser i scenarzysta dokumentu. - Najważniejsze mecze rozgrywa się poza boiskiem i cała historia związana z jego chorobą, z jego wsparciem, które otrzymuje przede wszystkim od swojej żony Sylwii, od synów, od rodziny, od przyjaciół, to jest to, co jest najważniejsze w życiu. Mam nadzieję, że udało nam się to pokazać.Część przychodów z pokazów w Heliosie i w Pionierze zostanie przeznaczona na leczenie i rehabilitację Roberta Dymkowskiego.Podczas majowej premiery w Teatrze Polskim, połączonej z aukcją, na ten cel zebrano blisko 120 tysięcy złotych.Helios Outlet Park (Prawobrzeże) - pokazy specjalne 12 -14 czerwca. W piątek 12 czerwca po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami filmu oraz bohaterami - Sylwią i Robertem Dymkowskimi.Kino Morena w Ińsku - pokaz specjalny w ramach Ińskiego Klubu Filmowego, 17czerwca, godz. 18.00, spotkanie z udziałem twórców filmu.Kino Pionier 1907 (Wojska Polskiego 2) - pokazy 26–28 czerwca. Sobotni seans 27 czerwca o 19:00 połączony będzie ze spotkaniem z twórcami i bohaterami filmu.