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„Dymkowski. Najważniejszy mecz" w kinach

Region Natalia Chodań

Fot. Natalia Chodań [Radio Szczecin/Archwium]
Fot. Natalia Chodań [Radio Szczecin/Archwium]
„Dymkowski. Najważniejszy mecz" wchodzi do szczecińskich kin. To efekt dwuletniej pracy.
120 tys. zł zebrane podczas premiery filmu Dymkowski. Najważniejszy mecz

120 tys. zł zebrane podczas premiery filmu "Dymkowski. Najważniejszy mecz"

"Najważniejsze mecze rozgrywa się poza boiskiem". Premiera filmu o Robercie Dymkowskim [ZDJĘCIA]
Sukces licytacji na leczenie i rehabilitację Roberta Dymkowskiego
Twórcy towarzyszyli bohaterowi od 2024 roku - w codzienności, podczas wielogodzinnych rehabilitacji, na spotkaniach z kibicami, a także w szpitalu.

W filmie znalazły się unikatowe materiały archiwalne, w tym nagrania Roberta z dzieciństwa oraz bramki dla Pogoni.

- Powstał film dla części osób trochę zaskakujący. Być może widzowie spodziewali się trochę więcej piłkarskich wątków - mówił Tomasz Chaciński, szczeciński dziennikarz, reżyser i scenarzysta dokumentu. - Najważniejsze mecze rozgrywa się poza boiskiem i cała historia związana z jego chorobą, z jego wsparciem, które otrzymuje przede wszystkim od swojej żony Sylwii, od synów, od rodziny, od przyjaciół, to jest to, co jest najważniejsze w życiu. Mam nadzieję, że udało nam się to pokazać.

Część przychodów z pokazów w Heliosie i w Pionierze zostanie przeznaczona na leczenie i rehabilitację Roberta Dymkowskiego.

Podczas majowej premiery w Teatrze Polskim, połączonej z aukcją, na ten cel zebrano blisko 120 tysięcy złotych.

Gdzie i kiedy można obejrzeć film?
Helios Outlet Park (Prawobrzeże) - pokazy specjalne 12 -14 czerwca. W piątek 12 czerwca po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami filmu oraz bohaterami - Sylwią i Robertem Dymkowskimi.

Kino Morena w Ińsku - pokaz specjalny w ramach Ińskiego Klubu Filmowego, 17
czerwca, godz. 18.00, spotkanie z udziałem twórców filmu.

Kino Pionier 1907 (Wojska Polskiego 2) - pokazy 26–28 czerwca. Sobotni seans 27 czerwca o 19:00 połączony będzie ze spotkaniem z twórcami i bohaterami filmu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski, Natalia Chodań
Powstał film dla części osób trochę zaskakujący. Być może widzowie spodziewali się trochę więcej piłkarskich wątków - mówił Tomasz Chaciński, szczeciński dziennikarz, reżyser i scenarzysta dokumentu.

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