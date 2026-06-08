Miliony na pomysły mieszkańców w Stargardzie

Mieszkańcy Stargardu mogą skonsultować swoje pomysły do budżetu obywatelskiego.
Projekty można zgłaszać do końca czerwca a miasto na ich realizację planuje przeznaczyć 3,3 mln złotych. Zainteresowani mogą wziąć udział w konsultacjach z urzędnikami, którzy pomogą wypełnić wniosek czy odpowiedzą na pytania.
Pierwsze takie spotkanie odbędzie się w poniedziałek w Parku Chrobrego i w pobliżu placu Wolności.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Pierwsze takie spotkanie odbędzie się w poniedziałek w Parku Chrobrego i w pobliżu placu Wolności.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski