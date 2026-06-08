Darmowa komunikacja w Stargardzie

Darmowy dojazd na Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Stargardzie. Od czwartku do niedzieli w stargardzkiej komunikacji miejskiej nie będziemy musieli kasować biletów.
Miasto zapowiada też więcej połączeń i dwie linie specjalne. Będzie też więcej połączeń kolejowych między Stargardem a Szczecinem i Choszcznem.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MPK Stargard.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MPK Stargard.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski