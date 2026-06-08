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Kołobrzeg: drzewo przewróciło się na ludzi

Region Tomasz Domański, Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Wypadek w centrum Kołobrzegu. Na ulicy Łopuskiego drzewo przewróciło się na przechodniów.
- Doznane przez nich obrażenia wymagały pilnej interwencji ekip ratowniczych, w tym śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedziała w rozmowie z Radiem Szczecin młodsza kapitan Magdalena Czekalska z miejscowej straży pożarnej. - W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały przygniecione przez drzewo. Jedna została uwolniona przez świadków, druga przez strażaków. Tą drugą osobą jest osoba niepełnosprawna. Obie osoby są przytomne, z urazami i zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego.

Na czas akcji ratunkowej ulica została zamknięta. Obecnie trwają oględziny tego miejsca.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Doznane przez nich obrażenia wymagały pilnej interwencji ekip ratowniczych, w tym śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedziała w rozmowie z Radiem Szczecin młodsza kapitan Magdalena Czekalska z miejscowej straży pożarnej.

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