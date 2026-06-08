Kołobrzeg: drzewo przewróciło się na ludzi

Wypadek w centrum Kołobrzegu. Na ulicy Łopuskiego drzewo przewróciło się na przechodniów.
- Doznane przez nich obrażenia wymagały pilnej interwencji ekip ratowniczych, w tym śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedziała w rozmowie z Radiem Szczecin młodsza kapitan Magdalena Czekalska z miejscowej straży pożarnej. - W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały przygniecione przez drzewo. Jedna została uwolniona przez świadków, druga przez strażaków. Tą drugą osobą jest osoba niepełnosprawna. Obie osoby są przytomne, z urazami i zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego.
Na czas akcji ratunkowej ulica została zamknięta. Obecnie trwają oględziny tego miejsca.
Na czas akcji ratunkowej ulica została zamknięta. Obecnie trwają oględziny tego miejsca.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski