Kołobrzeg: drzewo przewróciło się na ludzi

Wypadek w centrum Kołobrzegu. Na ulicy Łopuskiego drzewo przewróciło się na przechodniów.

- Doznane przez nich obrażenia wymagały pilnej interwencji ekip ratowniczych, w tym śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedziała w rozmowie z Radiem Szczecin młodsza kapitan Magdalena Czekalska z miejscowej straży pożarnej. - W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały przygniecione przez drzewo. Jedna została uwolniona przez świadków, druga przez strażaków. Tą drugą osobą jest osoba niepełnosprawna. Obie osoby są przytomne, z urazami i zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego.



Na czas akcji ratunkowej ulica została zamknięta. Obecnie trwają oględziny tego miejsca.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski