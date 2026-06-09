ZWiK w Szczecinie przygotowany na upały

Miejskie poidełka w Szczecinie oficjalnie rozpoczęły sezon i serwują mieszkańcom bezpieczną, przebadaną wodę – mimo kapryśnej, czerwcowej aury.

Ich uruchomienie to wyraźny sygnał, że miasto logistycznie jest już gotowe na lato. Kiedy dołączą do nich przynoszące ulgę w upalne dni kurtyny wodne? Sprawdzała nasza reporterka, Anna Klimczyk.Hanna Pieczyńska, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w Szczecinie z poidełek można korzystać w 15 punktach.- Uruchomiliśmy większość z nich już przed majówką, wiedząc, że to będzie taki termin bardzo spacerowy. Pogoda jest w kratkę, ale te poidełka działają już na dobrą sprawę w całym mieście. Będą też poidełka takie tymczasowe w trakcie dużych wydarzeń - mówi Pieczyńska.Natomiast kurtyny zostaną uruchomione, gdy temperatura wzrośnie do 28 stopni Celsjusza.- Co roku jest to Plac Adamowicza, są to również okolice Oksygena, ale od zeszłego roku także na Placu Zwycięstwa. Między innymi tam kurtyny się pojawiają - dodaje rzeczniczka ZWiK.W Szczecinie staną cztery stałe kurtyny wodne.