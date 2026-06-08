Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Były minister sportu: Szczecin ma tenisowy potencjał. Problemem są koszty i zarządzanie

Region Sebastian Wierciak

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Maja Chwalińska to piękny przykład sukcesu. Żeby taki sukces w tenisie powtórzyć, nie tylko należy poprawić infrastrukturę sportową, ale także sprawić, żeby była dostępna dla młodych, zdolnych ludzi – mówił w "Rozmowie pod krawatem" były minister sportu, poseł KO Sławomir Nitras.
Poseł Nitras podsumowuje rok prezydentury Karola Nawrockiego, uderza w byłego wojewodę

Poseł Nitras podsumowuje rok prezydentury Karola Nawrockiego, uderza w byłego wojewodę

Sławomir Nitras
Zdaniem naszego gościa, na dziś nie można liczyć na to, że byłoby to możliwe w Szczecinie. Chodzi o pieniądze i bardzo wysoki próg wejścia na korty, który powoduje, że te w Szczecinie są okupowane głównie przez dojrzałych mieszkańców, których stać na to, żeby pograć rekreacyjnie.

- 200 zł za godzinę kortu to są kwoty przekraczające możliwości młodych ludzi. Miasto Szczecin, to mój apel do pana prezydenta, jeśli stara się w tej chwili o dofinansowanie ponad 20 milionów złotych na korty, to muszą być one dostępne dla młodych sportowców, dla klubów. Kluby sportowe są wypierane przez rekreację i nie mają gdzie trenować. Państwo inwestuje po to, żeby młodzi ludzie mieli gdzie trenować - mówi Nitras.

Nie będziemy mieli mocnego sportu wyczynowego w Polsce, jeśli nie będziemy mieli silnych klubów – kontynuował Sławomir Nitras przypominając, że jako minister zdecydował, że pieniądze szły bezpośrednio do klubów z pominięciem działaczy. Maja Chwalińska trenuje w klubie w Bielsku-Białej, bo to bardzo dobrze zarządzane miejsce.

- Szczecin dla tenisa dzisiaj takim miejscem niestety nie jest, tutaj ten system wymaga zbudowania. Jeśli pan prezydent Krzystek chciałby, żeby mu podpowiedział, jak to zrobić, ja chętnie to zrobię. Szczecin ma taki potencjał i powinien być takim miejscem - mówi były minister sportu.

Po sukcesie Mai Chwalińskiej o niewykorzystanym potencjale Szczecina mówią także trenerzy tenisa. Do tematu będziemy wracać.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjął Paweł Nowakowski, wójt Gminy Dolice.

Edycja tekstu: Michał Król

Maja Chwalińska to piękny przykład sukcesu. Żeby taki sukces w tenisie powtórzyć, nie tylko należy poprawić infrastrukturę sportową, ale także sprawić, żeby była dostępna dla młodych, zdolnych ludzi – mówił w "Rozmowie pod krawatem" były minister sportu, poseł KO Sławomir Nitras.
Nie będziemy mieli mocnego sportu wyczynowego w Polsce, jeśli nie będziemy mieli silnych klubów – kontynuował Sławomir Nitras przypominając, że jako minister zdecydował, że pieniądze szły bezpośrednio do klubów z pominięciem działaczy.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od 02 czerwca oglądane 4968 razy)
  2. Centralne obchody Bożego Ciała w Bazylice św. Jana Chrzciciela
    (od 04 czerwca oglądane 4373 razy)
  3. Zamiast kluczy do mieszkania, pozew od dewelopera
    (od 02 czerwca oglądane 3608 razy)
  4. Rozbiórka łącznic Trasy Zamkowej. Jest oświadczenie spółki
    (od 03 czerwca oglądane 2181 razy)
  5. Wjechał autem w budynek
    (od przedwczoraj oglądane 2137 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Sławomir Nitras
Policka 15 - bieg uliczny w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Badmintonowe szaleństwo w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Eksperymenty, gry i jaja rekinów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kończy się zjazd Mazd MX-5 "Miata" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rocznica zdobycia Mistrzostwa Świata Medyków Evian 2001 w 6-osobowej piłce nożnej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty