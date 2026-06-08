Były minister sportu: Szczecin ma tenisowy potencjał. Problemem są koszty i zarządzanie

Maja Chwalińska to piękny przykład sukcesu. Żeby taki sukces w tenisie powtórzyć, nie tylko należy poprawić infrastrukturę sportową, ale także sprawić, żeby była dostępna dla młodych, zdolnych ludzi – mówił w "Rozmowie pod krawatem" były minister sportu, poseł KO Sławomir Nitras.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku , powtórka na antenie o północy.





Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjął Paweł Nowakowski, wójt Gminy Dolice.





Edycja tekstu: Michał Król

Zdaniem naszego gościa, na dziś nie można liczyć na to, że byłoby to możliwe w Szczecinie. Chodzi o pieniądze i bardzo wysoki próg wejścia na korty, który powoduje, że te w Szczecinie są okupowane głównie przez dojrzałych mieszkańców, których stać na to, żeby pograć rekreacyjnie.- 200 zł za godzinę kortu to są kwoty przekraczające możliwości młodych ludzi. Miasto Szczecin, to mój apel do pana prezydenta, jeśli stara się w tej chwili o dofinansowanie ponad 20 milionów złotych na korty, to muszą być one dostępne dla młodych sportowców, dla klubów. Kluby sportowe są wypierane przez rekreację i nie mają gdzie trenować. Państwo inwestuje po to, żeby młodzi ludzie mieli gdzie trenować - mówi Nitras.Nie będziemy mieli mocnego sportu wyczynowego w Polsce, jeśli nie będziemy mieli silnych klubów – kontynuował Sławomir Nitras przypominając, że jako minister zdecydował, że pieniądze szły bezpośrednio do klubów z pominięciem działaczy. Maja Chwalińska trenuje w klubie w Bielsku-Białej, bo to bardzo dobrze zarządzane miejsce.- Szczecin dla tenisa dzisiaj takim miejscem niestety nie jest, tutaj ten system wymaga zbudowania. Jeśli pan prezydent Krzystek chciałby, żeby mu podpowiedział, jak to zrobić, ja chętnie to zrobię. Szczecin ma taki potencjał i powinien być takim miejscem - mówi były minister sportu.Po sukcesie Mai Chwalińskiej o niewykorzystanym potencjale Szczecina mówią także trenerzy tenisa. Do tematu będziemy wracać.