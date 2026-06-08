Ministerstwo pracuje nad wyznaczeniem nowych miejsc pod elektrownie wiatrowe na Bałtyku [ZDJĘCIA]

Transformacja energetyczna trwa i jest to proces, z którego nie zrezygnujemy - mówił w Świnoujściu minister energii.





Orlen Neptun chce rozbudować świnoujski terminal offshore'owy. Spółka podpisała w tej sprawie list intencyjny z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



Najpierw zostaną przeprowadzone analizy - tłumaczy Janusz Bil, prezes zarządu Orlen Neptun.



- Obiekt w tej chwili posiada dwa nabrzeża o łącznej długości 500 metrów. Chcemy rozbudować go o nabrzeże trzecie, również o nośności 50 ton na metr kwadrat i wraz z kawałkiem jeszcze terenu około 3 hektarów - mówi Bil.



Dzięki temu w Świnoujściu można byłoby prowadzić pełną instalację morskich farm wiatrowych.





Edycja tekstu: Michał Król

Miłosz Motyka podczas konferencji podsumowującej rok działania terminalu offshore podkreślił, że odnawialne źródła będą gwarantować Polsce szybszy rozwój.- Polska jest dzisiaj dwudziestą gospodarką świata, ale nasze ambicje - dzięki także transformacji energetycznej, tak dzięki takim projektom jak tu w Świnoujściu - sięgają jeszcze wyżej. I to jest właśnie budowa bezpiecznej i suwerennej Polski - mówił Motyka.Trzeba też planować rozwój tej gałęzi gospodarki na kilka, a nawet kilkanaście lat do przodu - dodał Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.- My już dzisiaj w Ministerstwie Infrastruktury pracujemy nad wskazaniem nowych miejsc na Bałtyku, które będą służyć temu, aby morska energetyka wiatrowa rozwijała się. Rozwój terminali musi iść w parze z tymi decyzjami, które są podejmowane - mówił Marchewka.Świnoujście Offshore Terminal, należący do Orlen Neptun, to pierwszy w Polsce terminal instalacyjny dla morskiej energetyki wiatrowej. Oferuje możliwość m.in. rozładunku, składowania, wstępnej instalacji i załadunku komponentów morskich farm wiatrowych.