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Nowy system oświetlenia na lotnisku. Samoloty będą latać nawet przy znacznie gorszej widoczności

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów
Fot. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów
Fot. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów
Fot. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów
Fot. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów
Fot. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów
Bezpieczniejsze loty nawet przy gorszej pogodzie. Port lotniczy w Goleniowie uzyskał certyfikat umożliwiający wykonywanie operacji w tzw. drugiej kategorii ILS.
Dzięki nowemu systemowi oświetlenia i procedurom, samoloty będą mogły startować i lądować nawet przy znacznie gorszej widoczności niż dotychczas.

Jak podkreśla prezes lotniska Maciej Dziadosz, liczba odwołań i przekierowań z powodu mgły powinna spaść niemal do zera.

- Dla pasażerów jest pewność, że wylot samolotu, który jest zaplanowany, a szczególnie w warunkach, kiedy można się spodziewać złych warunków pogodowych, on będzie zrealizowany. Przylot często było tak, że ktoś na przykład doleciał do Warszawy i koniec. Godzina 20, mgła albo jakieś niskie chmury - mówi Dziadosz.

W ubiegłym roku zła pogoda zakłóciła funkcjonowanie lotniska przez łącznie 27 dni - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik portu.

- Ci pasażerowie, którzy mają podróże via Warszawa, na pewno nie będą zakłócone już na pierwszym odcinku, czyli w Szczecinie. Dla tych pasażerów to jest bardzo ważne, że jeżeli lecę z trzema przesiadkami, to muszę mieć pewność, że w żadnym miejscu nie będzie zakłóceń w przypadku pogody - mówi Domagalski.

Inwestycja kosztowała blisko 10 milionów euro, a nowy system zacznie działać od 6 sierpnia.

Edycja tekstu: Michał Król
lotnisko światełka1
lotnisko światełka2

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