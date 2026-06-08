Nowy system oświetlenia na lotnisku. Samoloty będą latać nawet przy znacznie gorszej widoczności

Bezpieczniejsze loty nawet przy gorszej pogodzie. Port lotniczy w Goleniowie uzyskał certyfikat umożliwiający wykonywanie operacji w tzw. drugiej kategorii ILS.

Edycja tekstu: Michał Król

Dzięki nowemu systemowi oświetlenia i procedurom, samoloty będą mogły startować i lądować nawet przy znacznie gorszej widoczności niż dotychczas.Jak podkreśla prezes lotniska Maciej Dziadosz, liczba odwołań i przekierowań z powodu mgły powinna spaść niemal do zera.- Dla pasażerów jest pewność, że wylot samolotu, który jest zaplanowany, a szczególnie w warunkach, kiedy można się spodziewać złych warunków pogodowych, on będzie zrealizowany. Przylot często było tak, że ktoś na przykład doleciał do Warszawy i koniec. Godzina 20, mgła albo jakieś niskie chmury - mówi Dziadosz.W ubiegłym roku zła pogoda zakłóciła funkcjonowanie lotniska przez łącznie 27 dni - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik portu.- Ci pasażerowie, którzy mają podróże via Warszawa, na pewno nie będą zakłócone już na pierwszym odcinku, czyli w Szczecinie. Dla tych pasażerów to jest bardzo ważne, że jeżeli lecę z trzema przesiadkami, to muszę mieć pewność, że w żadnym miejscu nie będzie zakłóceń w przypadku pogody - mówi Domagalski.Inwestycja kosztowała blisko 10 milionów euro, a nowy system zacznie działać od 6 sierpnia.