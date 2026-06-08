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Tymczasowy terminal w Goleniowie będzie dostępny przed wakacjami

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Jeszcze przed wakacyjnym szczytem podróżni korzystający z lotniska w Goleniowie mają zostać przeniesieni do nowego terminala przylotów.
Budynek jest już na finiszu prac wykończeniowych, a jego uruchomienie planowane jest w ciągu najbliższego miesiąca - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik portu.

- Budynek, który będzie pełnił funkcję terminala przylotów na okres budowy, jest już na ukończeniu. Jeżeli oddamy już go do użytku, to dzięki temu będziemy mogli zburzyć część terminala obecnego pasażerskiego, który obsługuje przyloty, tak aby zacząć już tę właściwą inwestycję związaną z budową całkowicie nowego terminala pasażerskiego - dodaje Domagalski.

Rozbudowa głównego terminala lotniska ruszy na przełomie sierpnia i września. Po zakończeniu prac obiekt będzie ponad dwa razy większy i zyska zupełnie nowy wygląd. Całość ma być gotowa w 2027 roku.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Budynek jest już na finiszu prac wykończeniowych, a jego uruchomienie planowane jest w ciągu najbliższego miesiąca - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik portu.

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