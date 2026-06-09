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"Teraz to sprawa numer jeden"

Region Jarosław Gowin

Na zdj. od prawej: Paweł Nowakowski, wójt Gminy Dolice, prowadzący Sebastian Wierciak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Na zdj. od prawej: Paweł Nowakowski, wójt Gminy Dolice, prowadzący Sebastian Wierciak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Paweł Nowakowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Paweł Nowakowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ponad milion złotych wydadzą Dolice na projekty związane z ochroną ludności. Kwoty na ten cel rosną z roku na rok.
Paweł Nowakowski

Paweł Nowakowski

To dlatego, że do tej pory ta sfera była zaniedbywana - mówił w "Rozmowach pod krawatem" Paweł Nowakowski, wójt Gminy Dolice. - Teraz jednak to sprawa numer jeden. - Obrona cywilna i ochrona ludności to jeden z wiodących tematów w tej chwili w samorządach. Inwestujemy w obronę cywilną, dlatego że są braki. Te elementy, które powinny być standardami, niestety nie były spełniane w wielu gminach.

W ubiegłym roku Dolice wydały na te cele nieco ponad pół miliona złotych. Powstał tam m.in. "plan działania związany z profilaktyką jodową na wypadek wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego".

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
To dlatego, że do tej pory ta sfera była zaniedbywana - mówił w "Rozmowach pod krawatem" Paweł Nowakowski, wójt Dolic. - Teraz jednak to sprawa numer jeden.

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