"Teraz to sprawa numer jeden"

Na zdj. od prawej: Paweł Nowakowski, wójt Gminy Dolice, prowadzący Sebastian Wierciak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Paweł Nowakowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad milion złotych wydadzą Dolice na projekty związane z ochroną ludności. Kwoty na ten cel rosną z roku na rok.

Paweł Nowakowski



W ubiegłym roku Dolice wydały na te cele nieco ponad pół miliona złotych. Powstał tam m.in. "plan działania związany z profilaktyką jodową na wypadek wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego".



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski To dlatego, że do tej pory ta sfera była zaniedbywana - mówił w "Rozmowach pod krawatem" Paweł Nowakowski, wójt Gminy Dolice. - Teraz jednak to sprawa numer jeden. - Obrona cywilna i ochrona ludności to jeden z wiodących tematów w tej chwili w samorządach. Inwestujemy w obronę cywilną, dlatego że są braki. Te elementy, które powinny być standardami, niestety nie były spełniane w wielu gminach.W ubiegłym roku Dolice wydały na te cele nieco ponad pół miliona złotych. Powstał tam m.in. "plan działania związany z profilaktyką jodową na wypadek wystąpienia ewentualnego zdarzenia radiacyjnego".