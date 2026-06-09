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O przyszłości energetyki wiatrowej w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Świnoujście na dwa dni stało się centrum debat o przyszłości polskiej energetyki wiatrowej. To za sprawą konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
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Ministerstwo pracuje nad wyznaczeniem nowych miejsc pod elektrownie wiatrowe na Bałtyku [ZDJĘCIA]

- W programie między innymi panele o offshore wind, infrastrukturze sieciowej oraz zachowaniu płynności łańcuchów dostaw przy coraz większym zangażowaniu lokalnych przedsiębiorstw - mówi menadżerka firmy, Joanna Foksa. - Ten local content my już tworzymy i oczywiście z naszą firmą matką wnosimy też to doświadczenie i wiedzę techniczną, którą nasi koledzy z Belgii zgłębili już wcześniej. To jest bardzo dużą wartością dodaną, jeśli chodzi o polskie wieże wiatrowe.

Podczas spotkań poruszano również temat partycypacji społecznej. - To istotny elementem rozwoju OZE w Polsce - mówi przedstawiciel firmy budującej turbiny wiatrowe i magazyny energii Kristof Sowa. - Na ile mieszkańcy w pobliżu tego typu inwestycji, tutaj mówimy o turbinach wiatrowych, powinni w jakiś tam sposób materialny partycypować w tym, że tego typu inwestycje powstają albo mogą powstać.

W tegorocznej konferencji bierze udział blisko dwa i pół tysiąca osób z ponad 40 krajów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- W programie między innymi panele o offshore wind, infrastrukturze sieciowej oraz zachowaniu płynności łańcuchów dostaw przy coraz większym zangażowaniu lokalnych przedsiębiorstw - mówi menadżerka firmy, Joanna Foksa.
Podczas spotkań poruszano również temat partycypacji społecznej. - To istotny elementem rozwoju OZE w Polsce - mówi przedstawiciel firmy budującej turbiny wiatrowe i magazyny energii Kristof Sowa.

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