O przyszłości energetyki wiatrowej w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Świnoujście na dwa dni stało się centrum debat o przyszłości polskiej energetyki wiatrowej. To za sprawą konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- W programie między innymi panele o offshore wind, infrastrukturze sieciowej oraz zachowaniu płynności łańcuchów dostaw przy coraz większym zangażowaniu lokalnych przedsiębiorstw - mówi menadżerka firmy, Joanna Foksa. - Ten local content my już tworzymy i oczywiście z naszą firmą matką wnosimy też to doświadczenie i wiedzę techniczną, którą nasi koledzy z Belgii zgłębili już wcześniej. To jest bardzo dużą wartością dodaną, jeśli chodzi o polskie wieże wiatrowe.Podczas spotkań poruszano również temat partycypacji społecznej. - To istotny elementem rozwoju OZE w Polsce - mówi przedstawiciel firmy budującej turbiny wiatrowe i magazyny energii Kristof Sowa. - Na ile mieszkańcy w pobliżu tego typu inwestycji, tutaj mówimy o turbinach wiatrowych, powinni w jakiś tam sposób materialny partycypować w tym, że tego typu inwestycje powstają albo mogą powstać.W tegorocznej konferencji bierze udział blisko dwa i pół tysiąca osób z ponad 40 krajów.