Szczeciński szpital robi to jako pierwszy na świecie

Mat. Szpitala

Szpital na szczecińskich Pomorzanach jako pierwszy ośrodek na świecie rozpoczął pracę z histologicznym skanerem III generacji do obrazowania świeżych tkanek.

- Nowoczesne urządzenie zostało uruchomione w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala. - To urządzenie można porównać do bardzo zaawansowanego aparatu fotograficznego połączonego z mikroskopem. Tuż po wycięciu fragmentu tkanki podczas operacji wykonuje on niezwykle dokładne zdjęcie komórek. Dzięki temu, lekarze mogą niemal od razu sprawdzić, czy usunęli wszystkie zmienione chorobowo tkanki.



Zakup urządzenia był możliwy, dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Planu Odbudowy.

Wartość inwestycji wyniosła prawie milion 900 tysięcy złotych. Podobne urządzenie - II generacji - od pewnego czasu funkcjonuje już w Klinice Urologii, wspierając lekarzy podczas zabiegów operacyjnych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski