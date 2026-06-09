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Czasowe zamknięcie ulic w związku z rajdem rowerowym w Szczecinie

Region Julia Nowicka

Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
Rajd rowerowy i utrudnienia na drogach w Szczecinie i okolicznych miejscowościach.
W związku z przejazdem rowerzystów w godzinach od 10 do 14:30 poszczególne ulice mogą być czasowo zamykane.

Przejazd uczestników będzie odbywał się trasą wyznaczoną drogami rowerowymi: od ul. Łukasińskiego, przez ul. gen. Sosabowskiego, ul. Władysława Szafera, ul. Franciszka Jarzyńskiego, al. Wojska Polskiego, ul. ppłk. Hieronima Kupczyka (Wołczkowo), ul. Lipową (Dobra), drogą rowerową wzdłuż ul. Osiedlowej do ul. Leśne Zacisze (Buk), aż do ul. Sportowej (Dobra).

Powrót uczestników przewidziano tą samą trasą.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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