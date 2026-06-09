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Inwestycja drogowa w powiecie kołobrzeskim poprawi dojazd nam morze

Region Przemysław Polanin

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Lepszy dojazd nad morze. W powiecie kołobrzeskim zaplanowano inwestycję drogową, która poprawi bezpieczeństwo jadących nad Bałtyk.
Chodzi o ponad dwukilometrowy odcinek drogi powiatowej Kukinia-Dobrzyca prowadzący do Sianożęt w gminie Ustronie Morskie.

Wicemarszałek województwa Anna Bańkowska mówi, że jest to fragment, który łączy dwie kluczowe drogi w okolicach Kołobrzegu.

- Jest tym newralgicznym miejscem, który łączy i drogę wojewódzką 165 i drogę ekspresową S6 - dodaje Bańkowska.

Inwestycja przewiduje poszerzenie jezdni i nową nawierzchnię, ale także drogę pieszo-rowerową.

Powiat kołobrzeski rozstrzygnął już przetarg na to zadanie, a Mirosław Tessikowski, starosta kołobrzeski informuje że w tym sezonie letnim kierowcy nie muszą obawiać się utrudnień.

- Prace będą generalnie na tej drodze do października przyszłego roku, a więc jest naprawdę dużo czasu, żeby firma wywiązała się z umowy, nie utrudniając w czasie całego sezonu letniego - mówi Tessikowski.

Koszt inwestycji to blisko 7 mln zł. Prawie połowę tej kwoty przekazał Urząd Marszałkowski.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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