Inwestycja drogowa w powiecie kołobrzeskim poprawi dojazd nam morze

Lepszy dojazd nad morze. W powiecie kołobrzeskim zaplanowano inwestycję drogową, która poprawi bezpieczeństwo jadących nad Bałtyk.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Chodzi o ponad dwukilometrowy odcinek drogi powiatowej Kukinia-Dobrzyca prowadzący do Sianożęt w gminie Ustronie Morskie.Wicemarszałek województwa Anna Bańkowska mówi, że jest to fragment, który łączy dwie kluczowe drogi w okolicach Kołobrzegu.- Jest tym newralgicznym miejscem, który łączy i drogę wojewódzką 165 i drogę ekspresową S6 - dodaje Bańkowska.Inwestycja przewiduje poszerzenie jezdni i nową nawierzchnię, ale także drogę pieszo-rowerową.Powiat kołobrzeski rozstrzygnął już przetarg na to zadanie, a Mirosław Tessikowski, starosta kołobrzeski informuje że w tym sezonie letnim kierowcy nie muszą obawiać się utrudnień.- Prace będą generalnie na tej drodze do października przyszłego roku, a więc jest naprawdę dużo czasu, żeby firma wywiązała się z umowy, nie utrudniając w czasie całego sezonu letniego - mówi Tessikowski.Koszt inwestycji to blisko 7 mln zł. Prawie połowę tej kwoty przekazał Urząd Marszałkowski.