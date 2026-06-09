Wójt gminy Dolice przekonuje do wiatraków

W gminie Dolice mogłyby stanąć kolejne wiatraki, ale nie ma jeszcze zgody Ministerstwa Obrony Narodowej – ubolewał w "Rozmowach pod krawatem" wójt Paweł Nowakowski.

- To są loty MRT niskiego pułapu, loty wojskowe, na których to odmawia się posadowienia tych wież wiatrowych - mówił w "Rozmowach pod krawatem" Nowakowski.





- Czyli wojsko ćwiczy nad Dolicami, tak? - dopytywał prowadzący.





- Latają. Rzeczywiście loty wojskowe się odbywają, ale trzeba też wyraźnie powiedzieć, że mamy też strefę, w której już mamy wiatraki, a i tak mamy odmowę dla nowych inwestycji wiatrakowych - odpowiadał wójt.









Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Wójt przekonuje, że wiatraki mogłyby stanąć nawet w kilku miejscach w gminie Dolice, gdyby nie MON-owskie ograniczenia spowodowane regularnymi ćwiczeniami wojskowymi.- Te dałyby bagatela 10 mln złotych rocznie do budżetu gminy zamieszkałej przez 7 tysięcy osób – wyliczał Paweł Nowakowski przekonując, że ci mieszkańcy są „ZA” wiatrakami. - Powiem uczciwie i z tego się cieszę, że ta świadomość mieszkańców gminy Dolice jest bardzo duża. Jeśli gmina, samorząd gminny będzie miał środki finansowe, to szybciej będą zaspokajane potrzeby mieszkańców.Wójta Dolic pytaliśmy także m.in. o obronę cywilną, o plany ogólne i warunki zabudowy, czy o fundusz autobusowy i budowę domu wielorodzinnego, padły także pytania od słuchaczy.