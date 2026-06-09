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Przebudowa dróg na szczecińskich Podjuchach

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/ Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/ Archiwum]
Lipiec będzie pracowitym miesiącem na ulicach Smoczej i Krzemiennej w Szczecinie. Trwa tam przebudowa poniemieckiej drogi.
W przyszłym miesiącu rozpoczną się prace na odcinku od ulicy Granitowej do Sąsiedzkiej. Również w lipcu planowane jest wylewanie masy bitumicznej na odcinku od Sąsiedzkiej do Sieradzkiej i od ulicy Falskiego do granicy miasta. Tam też budowane są przepusty dla płazów, wyniesienia i chodniki. Prace na tym odcinku zakończą się na przełomie sierpnia i września.

Niemal gotowy jest odcinek od ulicy Sieradzkiej do Falskiego, pozostały roboty związane z zagospodarowaniem zieleni.

Koszt całej przebudowy to ponad 18 milionów złotych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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