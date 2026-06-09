Przebudowa dróg na szczecińskich Podjuchach

Lipiec będzie pracowitym miesiącem na ulicach Smoczej i Krzemiennej w Szczecinie. Trwa tam przebudowa poniemieckiej drogi.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

W przyszłym miesiącu rozpoczną się prace na odcinku od ulicy Granitowej do Sąsiedzkiej. Również w lipcu planowane jest wylewanie masy bitumicznej na odcinku od Sąsiedzkiej do Sieradzkiej i od ulicy Falskiego do granicy miasta. Tam też budowane są przepusty dla płazów, wyniesienia i chodniki. Prace na tym odcinku zakończą się na przełomie sierpnia i września.Niemal gotowy jest odcinek od ulicy Sieradzkiej do Falskiego, pozostały roboty związane z zagospodarowaniem zieleni.Koszt całej przebudowy to ponad 18 milionów złotych.