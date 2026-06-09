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Drzewo runęło na przechodniów. Władze miasta reagują

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Władze Kołobrzegu reagują na poniedziałkowy wypadek w centrum miasta. Chodzi o drzewo, które runęło na przechodniów.
Kołobrzeg: drzewo przewróciło się na ludzi

Kołobrzeg: drzewo przewróciło się na ludzi

Choć powalone drzewo z zewnątrz nie wyglądało na chore, to jego pień w środku był już spróchniały. To konkretne drzewo nie zostało objęte badaniem zleconym przez miasto, które dotyczyło prawie 10 tysięcy drzew w Kołobrzegu.

Ewa Pełechata, wiceprezydent miasta mówi jednak, że w miejscu wypadku zostaną przeprowadzone ekspertyzy. - Przystąpimy do obserwacji pozostałych drzew w najbliższej okolicy - zapewnia Pełechata.

Władze miasta wskazują, że wielokrotnie były krytykowane za wycinki drzew, natomiast poniedziałkowy wypadek utwierdził urzędników, że z takimi decyzjami nie można czekać.

- Mamy już ekspertyzę na biurku innych drzew, które w najbliższym czasie będziemy chcieli wyciąć, gdzie wprost jest napisane, że ich pochylenie jest na tyle duże, że musimy natychmiast przystąpić do wycinki. Życie, zdrowie ludzkie jest bezcenne - dodaje wiceprezydent Kołobrzegu.

W wyniku wypadku ranne zostały dwie osoby. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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