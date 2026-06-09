"Drugie życie" po raz pierwszy w Szczecinie [ZDJĘCIA]

18 szkół z województwa zachodniopomorskiego włączyło się w kampanię społeczną „Drugie Życie”, promującą ideę transplantacji.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Uczniowie przygotowywali prelekcje, akcje w mediach społecznościowych, filmy i wydarzenia edukacyjne, pokazując, że o dawstwie narządów można rozmawiać w sposób nowoczesny i bez tabu. Najlepszy projekt przygotowały uczennice II LO w Koszalinie.- Mogliśmy uczyć dużo osób i dzięki temu dużo osób zdawało sobie sprawę, na czym wygląda tak naprawdę transplantologia. - Największym wydarzeniem u nas to było zorganizowanie tego. Przyszli i dawcy, i biorcy. To było po prostu wydarzenie na cały Koszalin. - Myślę, że zrobiliśmy dużo dobrego. Takie szerzenie wiedzy mogło bardzo pomóc. - mówili uczestnicy kampanii.- Jestem po przeszczepie nerki już półtora roku. Jak dostałam informację o przeszczepie, to byłam przerażona, bo ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi, jak to się robi. Myślę, że starsi ludzie nie wiedzą, są przerażeni takimi sytuacjami, a co dopiero młodzi. Myślę, że taka edukacja jest bardzo fajna - powiedziała Iga Wiewióra.Finał akcji odbył się w LO II w Szczecinie. Była to 18. edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej „Drugie Życie”, a w województwie zachodniopomorskim odbyła się po raz pierwszy.