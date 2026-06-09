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"Drugie życie" po raz pierwszy w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
18 szkół z województwa zachodniopomorskiego włączyło się w kampanię społeczną „Drugie Życie”, promującą ideę transplantacji.
Uczniowie przygotowywali prelekcje, akcje w mediach społecznościowych, filmy i wydarzenia edukacyjne, pokazując, że o dawstwie narządów można rozmawiać w sposób nowoczesny i bez tabu. Najlepszy projekt przygotowały uczennice II LO w Koszalinie.

- Mogliśmy uczyć dużo osób i dzięki temu dużo osób zdawało sobie sprawę, na czym wygląda tak naprawdę transplantologia. - Największym wydarzeniem u nas to było zorganizowanie tego. Przyszli i dawcy, i biorcy. To było po prostu wydarzenie na cały Koszalin. - Myślę, że zrobiliśmy dużo dobrego. Takie szerzenie wiedzy mogło bardzo pomóc. - mówili uczestnicy kampanii.

- Jestem po przeszczepie nerki już półtora roku. Jak dostałam informację o przeszczepie, to byłam przerażona, bo ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi, jak to się robi. Myślę, że starsi ludzie nie wiedzą, są przerażeni takimi sytuacjami, a co dopiero młodzi. Myślę, że taka edukacja jest bardzo fajna - powiedziała Iga Wiewióra.

Finał akcji odbył się w LO II w Szczecinie. Była to 18. edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej „Drugie Życie”, a w województwie zachodniopomorskim odbyła się po raz pierwszy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Krzysztofa Cichockiego [Radio Szczecin]

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