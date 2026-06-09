Wyczekiwany remont drogi Dobra - Stolec ruszy niebawem

Niedługo ruszy długo wyczekiwany remont drogi Dobra – Stolec w powiecie polickim.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Urzędnicy otworzyli oferty w przetargu na modernizację tego zniszczonego odcinka. O kontrakt walczą cztery firmy - poinformowała rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Policach Sylwia Turkiewicz.- Obecnie przystępujemy do analizy i oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami przetargowymi. To ważna i długo wyczekiwana inwestycja, którą będziemy realizować na tym terenie - podkreśla Turkiewicz.Zakres prac obejmie frezowanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej warstwy asfaltu na odcinkach o łącznej długości ponad 7 kilometrów.